Terribile incidente nel Viterbese: uno scontro tra due furgoni, muore 73enne Un uomo di 73 anni è morto a seguito di uno scontro tra due furgoncini ieri mattina, martedì 4 giugno, sulla strada provinciale 35 tra Capranica e Ronciglione.

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Un uomo di 73 anni è morto ieri mattina, martedì 4 giugno poco prima delle nove, sulla strada provinciale 35 tra i comuni di Capranica e Ronciglione, in provincia di Viterbo. L'impatto è avvenuto tra due furgoncini. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il settantatreenne è rimasto bloccato tra le lamiere del suo mezzo e per liberarlo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Una volta trasportato fuori dalle lamiere, è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo il loro arrivo. L'uomo alla guida dell'altro mezzo, anche lui di 73 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Belcolle a Viterbo.

Durante le operazioni si è alzata in volo anche l'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito. Sono ancora da chiarire le dinamiche del sinistro.

Scontro mortale sulla Ronciglionese

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, martedì 4 giugno, intorno alle 8.45. Era alla guida del suo mezzo quando si è scontrato con un altro furgoncino lungo la strada provinciale che collega Capranica e Ronciglione, nella Tuscia e nello specifico nel territorio di competenza del primo comune, il percorso è anche conosciuto come "Ronciglionese".

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare e ai carabinieri è affidato il compito di occuparsi dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il bilancio è di un morto e un ferito, entrambi coetanei. Sembra che l'uomo fosse ancora vivo quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'impatto, ma le ferite riportate nell'incidente non gli hanno dato la possibilità di essere trasportato in ospedale. È purtroppo deceduto poco dopo. L'altra persona coinvolta invece è stata trasportata all'ospedale Belcolle a Viterbo.