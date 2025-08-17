Terribile incidente in moto a Malta, muore a 21 anni Maichol Di Nunzio: si trovava in vacanza sull’isola

Aveva 21 anni e si trovava in vacanza a Malta quando è rimasto vittima di un drammatico incidente in moto: Maichol Di Nunzio è morto a Ferragosto.

Maichol Di Nunzio.

Un ragazzo romano di 21 anni è morto a Malta dopo una grave incidente stradale. Si chiamava Maichol Di Nunzio ed era originario del quartiere di Roma di Primavalle. Si trovava in vacanza sull'isola per festeggiare Ferragosto quando, la notte della vigilia, mentre si trovava in sella alla moto è rimasto vittima di un gravissimo incidente.

Il terribile incidente a Malta: cosa è successo

Come si legge in alcune testate locali, erano le 5.30 del mattino di giovedì 14 agosto 2025, quando in Triq Sant Andrija a Pembroke, una cittadina poco più a nord de La Valletta, è avvenuto il terribile schianto. Il ventunenne si trovava in sella alla moto presa a noleggio, una Kymco Agility, quando, per cause ancora in accertamento, secondo le ricostruzioni della polizia di Malta, si sarebbe schiantato contro una delle barriere di cemento che limitano la strada.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Dopo avergli prestato le prime cure sul luogo dello schianto, gli operatori del pronto soccorso sanitario lo hanno trasportato d'urgenza nell'ospedale Mater Dei di Malta, fra il luogo dell'impatto e la capitale. Medici e infermieri si sono messi subito al lavoro per curarlo. Ma le sue condizioni sono state giudicate fin da subito molto critiche e, dopo due giorni di agonia, ha perso la vita. A dichiarare il decesso è stata la polizia di Malta con un comunicato nella giornata di ieri, sabato 16 agosto.

Leggi anche Chi sono marito e moglie morti nello schianto a Vignanello: si chiamavano Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita

Il ventunenne muore dopo due giorni di agonia in ospedale: chi era Maichol Di Nunzio

Maichol viveva nel quartiere di Primavalle, nel quadrante di Roma nord ovest. Prestava servizio civile per l’Opera Don Calabria e lavorava in un bar della zona. Insieme alla sorella è cresciuto in una casa famiglia della zona. I due erano arrivati nella struttura quando lui aveva 9 anni.

In breve tempo la notizia della tragedia è arrivata in Italia dove a rendere noto l'accaduto è stata la consigliera del X municipio di Ostia Margherita Weylam. "Uno dei miei migliori amici se ne è andato per sempre a seguito di un grave incidente stradale a Malta – ha dedicato al giovane – Spiegavamo il nostro rapporto dicendoci che ci dovevamo essere già incontrati in una vita precedente, adesso spero tanto di incontrarti nella prossima. Nel frattempo sarà per sempre", lo ha ricordato.