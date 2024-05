video suggerito

Terribile incidente al Tuscolano, 19enne perde il controllo dell’auto e investe due pedoni: un morto Una ragazza di 19 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua automobile e ha investito due pedoni. Un uomo di 65 anni è morto praticamente sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente nella tarda serata di ieri in via Suor Maria Mazzarello, zona Tuscolano a Roma. Una ragazza di 19 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua automobile e ha investito due pedoni. Un uomo di 65 anni è morto praticamente sul colpo, mentre un 61enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, a bordo dell'automobile viaggiava solo la 19enne, che è rimasta praticamente illesa, ma è stata accompagnata in ospedale per effettuare i test antidroga e antialcol, i cui risultati non sono stati ancora resi noti. L'automobile è stata posta sotto sequestro.

A Civitavecchia un altro pedone investito: è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli

Un altro brutto incidente è avvenuto, sempre nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, a Civitavecchia. La dinamica è simile: un uomo di 54 anni travolto da un'auto mentre attraversava la strada in via Aurelia Sud all'altezza di Porto Riva di Traiano. Secondo quanto riportano le forze dell'ordine, il 54enne è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Tuttora è ricoverato e la sua prognosi è riservata. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Civitavecchia, che si stanno occupando dei rilievi del caso. Il conducente della macchina che ha travolto il pedone si è fermato a prestare i primi soccorsi.