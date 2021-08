Cena tra amici finisce in tragedia: tentato omicidio a colpi di mannaia È successo ad Alatri in provincia di Frosinone dove un uomo di 32 anni ha aggredito uno degli amici che si trovava alla sua tavola, da quanto si apprende per ragioni sentimentali, ferendolo gravemente a colpi di mannaia. Arrestato dai carabinieri della stazione locale è accusato di tentato omicidio.

A cura di Redazione Roma

Una cena in compagnia che si trasforma nel teatro di un brutale tentativo di omicidio. È avvenuto nella serata dello scorso venerdì 20 agosto ad Alatri in provincia di Frosinone dove, in un'abitazione alla periferia del comune, si incontrano attorno alla tavola per passare una serata insieme due uomini e una donna. Ed è proprio nel corso della cena che scoppia una furibonda lite che vede opporsi il proprietario dell'appartamento, un 32enne di Alatri, e il suo ospite un 52enne del Casertano. Il litigio, esploso per futili motivi, avrebbe avuto al centro da quanto si apprende l'interesse sentimentale di entrambi nei confronti della donna.

La situazione si è fatta subito pesante in pochi minuti dalle parole si è passato ai fatti con la nascita di una colluttazione. Il 52enne tenta di scappare ma il suo avversario, dopo aver afferrato una mannaia che teneva in cucina, lo insegue in strada e lo colpisce ripetutamente ferendolo in particolare al braccio sinistro con il quale tentava di difendersi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Alatri che, allertati da un passante, soccorrevano il ferito e in pochi minuti rintracciavano il suo aggressore. Identificato e denunciato per tentato omicidio, dopo le formalità del caso veniva tradotto nel carcere di Regina Coeli dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La sua vittima invece è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone dove è stato ricoverato in codice rosso. Medicato, le ferite riportate sono state ritenute guaribili nel giro di un mese, anche lui è stato ascoltato dai carabinieri che indagano.