Tentato omicidio a Colleferro, accoltella alla gola un vicino durante una lite condominiale Ha rischiato di finire in tragedia una lite condominiale a Colleferro, che ha visto due vicini di casa ricorrere a cure mediche. Uno ha accoltellato l'altro a gola e addome, per poi tentare di uccidersi.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sfiorata a Colleferro, in provincia di Roma, dove due uomini sono finiti in ospedale, feriti entrambi dopo una lite condominiale, che è culminata con un tentato omicidio e un tentato suicidio. L'episodio, che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi, è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 26 maggio. Ad avere bisogno di cure mediche urgenti è stato un uomo di trentotto anni, accoltellato da un vicino alla gola e all'addome, le cui condizioni sono serie.

Anche l'aggressore, un sessantaduenne, ha avuto bisogno di soccorso, perché dopo averlo colpito con un coltello sferrandogli diversi fendenti, ha provato a togliersi la vita, tagliandosi da solo. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che ha ricostruito la dinamica dell'accaduto e informato al Procura.

L'aggressore ha colpito la vittima a gola e addome

Secondo le informazioni apprese finora l'accoltellamento è scaturito da una discussione tra condomini a Colleferro, nata per motivi banali. A litigare sono state due persone, due condomini appunto, non era la prima volta che accadeva. Oggi però la discussione non si è limitata alle sole perole: uno dei due ha afferrato un coltello e ha colpito l'altro, ferendolo alla gola e all'addome. Subito dopo, essendosi reso conto di ciò che aveva appena fatto, si è tagliato, provocandosi delle lesioni in diverse parti del corpo.

Aggressore e vittima feriti trasportati in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico entrambi. Tutti e due sono stati infatti trasportati in ospedale per le cure del caso. Il trentottenne ferito alla gola e all'addome è giunto al pronto soccorso di Colleferro, era in gravi condizioni ma non ha perso conoscenza.