Non ha abbastanza soldi per pagare, il negoziante lo accoltella: la violenta lite ad Albano Paura ad Albano, dove una lite fra commerciante e cliente è sfociata in un accoltellamento: 24enne trasportato in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Entra in un emporio ad Albano, in via Trilussa, per fare delle compere. Ma senza soldi. Scoppia la discussione con il negoziante e la lite degenera: è successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 settembre 2024 ai Castelli Romani dove un giovane è rimasto ferito.

Non ha soldi per pagare: cosa è successo

I fatti risalgono alla tarda mattinata di oggi, giovedì 26 settembre 2024, poco prima delle ore 13 e si sono svolti ad Albano, ai Castelli Romani, in uno dei negozi del centro. Un giovani di 24 anni è entrato per fare delle compere nell'emporio di via Trilussa quando, una volta arrivato alla cassa, pronto per pagare, ha scoperto che la sua carta non aveva abbastanza soldi per coprire il conto del negozio. È stato in quel momento che è scoppiata la lite, sempre più violenta.

La lite e l'accoltellamento

I due hanno iniziato a discutere sempre più animatamente. E dal negozio sono arrivati in strada, dove hanno iniziato ad attirare l'attenzione di residente e passanti. La voce a volume sempre più alto, il tono sempre più minaccioso, tanto che qualche passante ha provato ad intervenire per dividerli. Secondo alcune testimonianze, però, come appreso da Fanpage.it, è proprio a quel punto che il giovane avrebbe tirato fuori una boccetta di spray urticante.

Non è chiaro cosa sia successo: se l'abbia utilizzato o se il flacone abbia attirato l'attenzione del negoziante. Fatto sta che è bastato un attimo. Ed è arrivata la reazione del proprietario che ha estratto un'arma da taglio, forse un coltellino e ha colpito il giovane.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate delle pattuglie della stazione di Albano e di Castel Gandolfo che hanno iniziato a svolgere gli accertamenti sul caso e a ricostruito l'accaduto. Sequestrato il coltello rinvenuto a poca distanza dalla lite.

Oltre a loro in breve tempo è atterrato anche un elisoccorso che ha preso in carico il giovane e che lo ha trasportato d'urgenza al policlinico di Tor Vergata. Ha riportato alcune ferite di arma da taglio alla spalla, ma non sembra che si trovi in pericolo.