Tentano furto in un bar, scappano su un'auto rubata e aggrediscono i carabinieri: a bordo, due 16enni I due minori sono stati portati in un centro di prima accoglienza a Roma. Sono accusati di ricettazione, tentato furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzini di sedici anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di ricettazione, tentato furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Sono stati sorpresi a bordo di un'auto rubata con dentro diverse pietre di grosse dimensioni e arnesi da scasso. Quando i militari gli hanno intimato l'alt, hanno prima provato a fuggire a bordo dell'auto, poi l'hanno abbandonata e tentato la fuga a piedi. Quando sono stati fermati, hanno aggredito i carabinieri e provato a scappare ancora una volta. Non ci sono riusciti, e sono stati arrestati. Poco prima avevano tentato un furto in un bar dei Castelli Romani.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno notato due figure sospette a bordo di un'auto risultata rubata. I due minori erano incappucciati, la targa della vettura con la targa palesemente modificata: gli hanno quindi intimato l'alt, inizialmente senza successo. I due sedicenni hanno dato gas e sono fuggiti, lanciandosi a tutta velocità per le vie della cittadina.

Ne è nato un inseguimento durante il quale i due minori hanno provato ad abbandonare il veicolo, tentando la fuga a piedi. Quando i carabinieri li hanno raggiunti hanno provato ad aggredirli, ma sono stati bloccati. In auto avevano grosse pietre e arnesi da scasso, solitamente usate per rubare da esercizi commerciali. Dai controlli è risultato che poco prima avevano tentato un furto presso un bar nella zona dei Castelli Romani. Arrestati, sono stati portati in un centro di prima accoglienza a Roma.