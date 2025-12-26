Tentano di derubare turisti a Roma durante le feste di Natale: arrestati sei borseggiatori

Con l’aumento dei turisti durante le festività natalizie, i Carabinieri hanno intensificato i controlli a Roma, soprattutto su mezzi pubblici e nelle zone centrali, per contrastare i borseggi. Sei le persone arrestate.

Con l'arrivo delle festività natalizie i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno aumentato i controlli nelle vie del centro e sui mezzi pubblici. Con l'arrivo di numerosi turisti per questi giorni di Natale, aumentano in genere i borseggi nella capitale, motivo per il quale si è deciso di fare più controlli. E proprio in questi giorni sono state sei le persone arrestate dai militari con l'accusa di furto aggravato perché colte sul fatto mentre cercavano di derubare i turisti in giro per Roma.

Sulla linea A della metropolitana, i carabinieri della stazione Roma Salaria hanno arrestato un uomo di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, dopo che aveva preso il portafoglio a un turista russo. Sempre nella stessa stazione, i carabinieri di Roma Flaminia hanno fermato una ragazza mentre tentava di derubare una turista svizzera. A San Giovanni è stato arrestato un 65enne che cercava di prendere il portafogli a un'altra turista, a Battistini stessa dinamica, che ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni. Arrestato a Termini un uomo di 65 anni che ha cercato di rubare il portafoglio a una turista sulla metropolitana, mentre una 2enne è stata fermata mentre rubava il portafoglio di una donna anziana che stava ritirando presso un bancomat.

Tutta la refurtiva è stata restituita alle vittime, felici di non aver perso tutto tra soldi e documenti, mentre gli arresti sono stati convalidati al termine del rito direttissimo a piazzale Clodio. I controlli, fanno sapere dall'Arma, continueranno per tutto il periodo delle feste, con un occhio attento alla metropolitana, uno dei posti privilegiati dai borseggiatori per la facilità con cui si può accedere alle borse delle vittime.