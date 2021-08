Tenta di vendere cocaina a due carabinieri in borghese all’Eur: arrestato 34enne Il ragazzo ha fermato i carabinieri in viale America, nei pressi di un locale. Non pensava fossero militari e ha provato a vendergli della cocaina. I militari lo hanno arrestato, il 34enne si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A cura di Natascia Grbic

Ha fermato per strada due passanti, chiedendogli se volessero acquistare della cocaina. Ma i due uomini erano carabinieri, quindi lo hanno fermato, perquisito e arrestato. È successo ieri in viale America, a Roma, nel quartiere dell'Eur. A essere arrestato è stato un ragazzo di 34 anni, romani, con precedenti per droga. Si trovava nei pressi di un locale, e aspettava che le persone passassero per chiedere loro se volevano della droga, che gli avrebbe fornito lui personalmente. Quando ha visto due uomini arrivare verso di lui, non ha pensato fossero carabinieri: erano in borghese e credeva fossero semplici passanti. Ma dopo avergli chiesto se volevano della cocaina, loro hanno tirato fuori i distintivi, si sono qualificati e hanno proceduto a perquisire la sua auto e la sua abitazione.

Arrestato 34enne, vendeva anche psicofarmaci

Con sé il ragazzo aveva 1,40 grammi di cocaina, più otto pillole di sertralina da 100 mg, detenute senza titolo. Quest'ultimo è un farmaco psicoattivo che, come tutti i farmaci di questo tipo, ha l'obbligo della prescrizione dati gli effetti che ha sulle persone. Viene usato soprattutto per trattare la depressione e gli stati d'ansia, ma non può essere dato in nessun modo a persone che non siano sotto stretto controllo medico a causa dei forti effetti collaterali che potrebbe avere senza supervisione di uno specialista. La cocaina e le pillole sono state sequestrate, mentre il 34enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del rito direttissimo. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.