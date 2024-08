Tenta di suicidarsi gettandosi nel fiume Liri: un poliziotto vede tutto e gli salva la vita

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Si è tuffato dal parapetto del fiume Liri. Voleva togliersi la vita. Per fortuna è stato visto da un agente di polizia del commissariato di Sora. Libero dal servizio, ha osservato tutta la scena ed è intervenuto: intorno alle 13 di oggi, martedì 27 agosto, ha visto dalla finestra di casa sua l'uomo gettarsi dal parapetto che divide via Lungoliri Mazzini dal fiume Liri a Sora, provincia di Frosinone. Dopo essere rotolato nel fiume e dopo essersi ferito, l'aspirante suicida si è inabissato nell'acqua.

L'agente ha raggiunto subito il lungofiume e con l'aiuto di un carabiniere in servizio presso la stazione di Strangolagalli è riuscito a mettere in salvo l'uomo. Si è calato con una corda nel greto del fiume e ha salvato l'uomo dalla morte per annegamento.

Sul posto sono in seguito arrivati gli uomini delle volanti del Commissariato di Sora, la Radiomobile dei Carabinieri, personale del 118, i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno imbragato l'uomo e lo hanno messo definitivamente in salvo, poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino per ricevere le opportune cure mediche.

"L’intervento della giornata odierna pone in evidenza il grande senso di appartenenza proprio degli operatori delle Forze di Polizia che, anche al di fuori dell’orario di lavoro, vigilano il territorio e impiegano la propria competenza a disposizione della collettività, esponendosi a rischio per la propria incolumità fisica, nei più delicati interventi di soccorso pubblico", si legge in una nota diffusa nel pomeriggio dalla polizia.