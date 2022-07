Ex tenta di strangolarla a mani nude e poi di accoltellarla: ragazza salva grazie all’aiuto della madre Il responsabile, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato dai carabinieri di Cerveteri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata e di resistenza a pubblico ufficiale.

La aggredisce, urla, tenta di strangolarla a mani nude, poi prende un coltello e prova a ferirla. La donna si salva soltanto grazie all'aiuto della mamma, presente anche lei in casa. Insieme sono riuscite a contenerlo e a chiuderlo fuori dall'appartamento prima di chiamare i carabinieri e richiedere un intervento immediato. Il responsabile, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato dai carabinieri di Cerveteri con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata e di resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è una ragazza di 23 anni di nazionalità marocchina.

Aggredita in casa dall'ex, la ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito, l'uomo è riuscito a farsi aprire la porta dell'appartamento di lei. Una volta all'interno, l'ha insultata e poi l'ha aggredita, tentando di strangolarla a mani nude. Per fortuna, in aiuto della ragazza è arrivata la madre, presente anche lei in casa, e insieme sono riuscite a chiudere fuori casa l'aggressore. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo, 44 anni, ha tentato ancora una volta di aggredire la ragazza. Bloccato dai militari, è stato portato in carcere con divieto di avvicinarsi alla vittima. Quest'ultima è stata soccorsa per una profonda ferita al braccio e trasportata d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Bracciano. I medici l'hanno dimessa con una prognosi di venti giorni. Il suo ex, infatti, l'aveva ferita con un coltello da cucina poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi. Come detto, la ragazza si è salvata grazie al tempestivo intervento della mamma.