Tenta di rapinare un appartamento e poi si lancia dal palazzo: soccorso, è stato arrestato Ha tentato di rapinare un appartamento quando si è trovato faccia a faccia con la proprietaria di casa e si è lanciato a terra. Ferito nella caduta, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato ancora sdraiato al suolo, dolorante.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel cuore di Ostia, sul litorale romano, in via delle Azzorre, nel quadrante a sud ovest della capitale: qui, un uomo si è introdotto in un appartamento al primo piano del palazzo, ma è stato sorpreso dalla padrona di casa. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 26 giugno 2023, poco prima di mezzanotte, verso le ore 23.

Si stava arrampicando sull'edificio, quando è si deve essere trovato faccia a faccia con la donna. Vedendola, per prima cosa l'uomo ha iniziato a spintonarla e poi, per cercare di sfuggirle, si è lanciato dal balcone, ma l'impatto con il suolo è stato violento. Dopo lo schianto ha riportato una ferita alla gamba e non è riuscito a muoversi: la donna nel frattempo ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

L'intervento dei carabinieri

In breve tempo i carabinieri hanno raggiunto la via della palazzina: a terra, proprio sotto alla finestra della donna, i militari del nucleo radiomobile di Ostia hanno trovato l'uomo, ancora vivo ma bloccato a terra. Dopo essersi lanciato, è rimasto ferito all'impatto con il suolo. Sono stati proprio i carabinieri a trasportarlo d'urgenza al vicino ospedale Grassi di Ostia, a circa tre chilometri di distanza dal luogo della tentata rapina e della caduta dell'aspirante ladro.

Il soccorso in ospedale e l'arresto

Una volta arrivato nella struttura sanitaria, l'uomo è stato ricevuto dagli infermieri e dai medici del pronto soccorso che lo hanno curato. Dopo una prima visita, la ferita riportata dall'uomo, una frattura alla tibia, è stata valutata con trenta giorni di prognosi. Nel frattempo, però, nonostante le condizioni di salute dell'uomo, i militari hanno provveduto ad arrestarlo con l'accusa di rapina impropria.