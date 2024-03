Tenta di rapinare il rolex a una donna e di stuprarla sulla Cassia: salvata dal marito Momenti di paura per una 47enne nel compresorio in cui abita sulla Cassia. Un uomo ha tentato di rapinarla del Rolex e di stuprarla. A salvarla sono stati il marito e alcuni condomini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un grave episodio di violenza è quello subito da una donna di quarantasette anni. Un trentacinquenne ha cercato di rapinarle il Rolex e di stuprarla. A salvarla è stata il marito, quando è accaduta l'aggressione all'interno del comprensorio in via Cassia, dove la coppa abita. I fatti risalgono alla mattina presto di sabato scorso 9 marzo. Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 6.30, la donna era uscita di casa e stava andando verso la sua auto, quando improvvisamente le si è avvicinato un uomo, che ha puntato il suo Rolex, cercando di strapparglielo dal polso.

Poi ha provato a stuprarla. Fortunatamente il marito ed alcuni condomini, attirati dalle urla, sono intervenuti in suo aiuto. La donna, accompagnata al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici, che le hanno fatto fare l'accesso con il codice rosso e sottoposta agli accertamenti del caso. Ha ricevuto una prognosi di quindici giorni. Anche il marito della vittima ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, per le ferite riportate e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.

"Ho provato a divincolarmi, mi metteva una mano sulla bocca per farmi stare zitta. Per fortuna lo hanno bloccato" ha commentato la vittima dell'aggressione al Messaggero. La polizia intervenuta sul posto, dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, ha arrestato il trentacinquenne e ora si trova nel carcere di Regina Coeli a Roma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di tentata rapina e tentata violenza. Non è la prima volta che accadono episodi del genere di rapina di Rolex: dieci giorni fa ad esserne vittima è stata Sonia Bruganelli, alla quale hanno strappato il Rolex dal polso.