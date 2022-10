Tenta di adescare due ragazze di 15 anni: 86enne condannato a otto mesi “Vorrei farvi una cosetta sessuale”, ha detto alle ragazzine l’anziano. I fatti sono accaduti ad Ostia nel 2017: ieri l’86enne è stato condannato.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto il 26 settembre del 2017: un uomo di 81 anni ha avvicinato due ragazzine adolescenti ed ha provato a chiedere loro favori sessuali in cambio di 10 euro. Oggi, cinque anni dopo, l'ormai 86enne è stato condannato a otto mesi di carcere, accusato di tentato adescamento di minori. Per lui il pm Gianluca Mazzei aveva chiesto un anno e tre mesi di reclusione, come si legge su il Corriere della Sera.

La vicenda

Era il pomeriggio di quel 26 settembre. Verso le cinque le due ragazzine, all'epoca entrambe di 15 anni, si sono state appuntamento a Ostia per una passeggiata per mangiare un gelato. Stavano camminando sul lungomare quando l'anziano, che stava guidando lungo la strada, ha accostato con l'automobile, le ha chiamate e ha fatto loro cenno di avvicinarsi. Le due ragazze, credendo che si fosse perso e che avesse bisogno di chiedere informazioni stradali si sono avvicinate all'automobile. Quando l'anziano, classe 1936, ha iniziato a parlare, però, hanno immediatamente capito che non si trattava di ciò che pensavano.

La richiesta dell'81enne alle due adolescenti

L'uomo, però, non appena le due si sono avvicinate, senza uscire dall'automobile, ha iniziato a fare molti complimenti alle ragazze. "Siete molto carine, siete dolcissime e molto gentili". Fino a quando, però, non ha avanzato la sua richiesta: "Vi voglio fare una cosetta sessuale… qual è il problema? Vi dò 10 euro". Le ragazze non si aspettavano una domanda del genere: una è rimasta pietrificata, l'altra, invece, ha tirato fuori il suo cellulare.

La fuga e l'intervento delle forze dell'ordine

Visto il gesto, l'81enne ha capito immediatamente le intenzioni dell'adolescente: ha messo in moto ed è fuggito in automobile. La ragazza, però, più veloce di lui, è riuscita a scattare una foto alla targa dell'automobile, mentre l'altra ha allertato le forze dell'ordine. Una volta sul posto, gli agenti hanno ricevuto dalle ragazze la foto della targa e l'anziano in breve tempo è stato raggiunto e identificato.

Ieri nel corso del processo, a cui hanno assistito anche le due ragazza, difese dall'avvocato Francesco Bianchi, l'86enne è stato condannato a otto mesi di carcere.