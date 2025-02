Temporale fortissimo nel Viterbese, straripa il fiume Mignone a Tarquinia: famiglie isolate

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Maria Letizia Sileoni

Allerta maltempo nel Viterbese, dove i vigili del fuoco sono impegnati dalle 7.30 di oggi, venerdì 14 febbraio, nelle operazioni di soccorso a causa dello straripamento del fiume Mignone in località Monte Riccio, nel comune di Tarquinia.

Secondo quanto comunicano i pompieri in una nota, due squadre sono al momento al lavoro per soccorrere alcune famiglie rimaste isolate all'interno delle loro abitazioni. Secondo quanto si apprende, alle operazioni sta partecipando anche un gommone con i soccorritori fluviali alluvionali.In sorvolo sull'area l'elicottero del reparto volo di Roma.

A causa del maltempo, la Protezione Civile di Roma ha disposto la chiusura agli accessi alle banchine del Tevere lungo il tratto urbano. Il Centro funzionale regionale, si legge in una nota, "ha infatti emesso un'informativa che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interesseranno i bacini e i suoi principali affluenti. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza. Il provvedimento resterà in vigore fino a cessate esigenze".

In generale, a causa del violento acquazzone che si è abbattuto sulla Capitale nella notte, la polizia locale di Roma ha comunicato di aver effettuato oltre cinquanta interventi nella notte, con pattuglie impegnate in diversi quadranti della città. In via Ardeatina, per esempio, un albero di grosse dimensioni è caduto al centro della carreggiata in direzione centro. Disagi anche sulla via Appia, con un sottopasso allagato all'altezza di Ciampino.