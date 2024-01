Teatro di Roma, presidio in corso durante il cda: decine di agenti antisommossa davanti l’entrata “Chiediamo di poter fare l’assemblea pubblica che avevamo chiesto già a Siciliano e Godor”, ha dichiarato Vito Scalisi, presidente di Arci Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Protesta in corso davanti al Teatro Argentina di Roma, dove è in corso il consiglio d’amministrazione del Teatro di Roma: decine di persone, tutte facenti parte di varie realtà associative, hanno chiesto di poter svolgere un'assemblea pubblica all'interno del teatro, davanti la cui entrata vi è un cordone di agenti in tenuta antisommossa. Tante compagnie teatrali della città, lavoratori dello spettacolo, Arci, Angelo Mai, Spin Time, carrozzerie Not, compagnie di danza: queste alcune delle realtà che sono accorse oggi durante il cda del Teatro di Roma.

"Avevamo chiesto di fare quest'assemblea a Siciliano e Godor già diverso tempo fa e avrebbero dovuto farci sapere. Ieri Siciliano ci ha comunicato che non sapeva quando sarebbe stato possibile, ‘forse in primavera'. Non è accettabile, chiediamo di farla oggi", ha dichiarato Vito Scalisi, presidente di Arci Roma, aggiungendo che "Il teatro è pubblico e di tutti". È notizia di poco fa, che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha acconsentito allo svolgersi dell'assemblea, che dovrebbe tenersi tra non molto all'interno del Teatro Argentina.

Il cda si è riunito oggi per approvare il bilancio provvisorio e consolidare la nomina a direttore generale di Luca De Fusco dopo le tensioni dei giorni scorsi e il blitz del centrodestra. In seguito alle minacce del comune di Roma di sciogliere la Fondazione, si è arrivati a una soluzione a due: De Fusco rimarrà direttore generale, ma sarà affiancato da un'altra figura, il cui nome non è stato ancora individuato. "Il comune di Roma dovrebbe chiarire se effettivamente c'è stata una strumentalizzazione, visto che chiude gli accordi confermando l'incarico a De Fusco", ha aggiunto Scalisi.