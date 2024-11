Tassista rifiuta pagamento col pos, il video su TikTok: “Preleva o fai come te pare, magno uguale” “Se vuoi pagare con la carta, prendi un Uber. A me me devi paga coi sordi”: è quanto dice il tassista ad una cliente: il video diventa virale su Tik Tok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal video di Quello che le donn3 su Tik Tok

"Fate come ve pare, magnamo uguale. Però, se non c'avete i sordi, andate a prelevare e basta. O prendete un Uber". È quanto si sente dire da un tassista romano ad una cliente, la content creator Patrizia Falcone, nota sui social come Quello che le donn3. Ma lei, telefono alla mano, ha ripreso l'intera scena e ha scelto di pubblicare il video online che, a poco più di un giorno dalla pubblicazione, sfiora le 780 visualizzazioni.

Il video virale su TikTok

Il video dura poco meno di un minuto. Eppure, basta così poco per avere fin da subito un chiaro quadro della situazione. "Classica cosa, entri in taxi, chiedi il pos", dice accennando un amaro sorriso. Ma non fa in tempo a finire che viene interrotta dal tassista che, con un tono arrabbiato, dice di accettare soltanto soldi e non carta.

"Ma lei deve avere un pos – dice la content creator – Se io ho una carta, pago col pos. In Italia funziona così. Il problema non è il risparmio, il problema è il nero", sottolinea poi.

La risposta del tassista: "Qui decido io, altrimenti niente taxi"

La risposta arriva immediatamente, con un tono di voce alto e un po' di rabbia. "Non funziona così, non è lei che decide a casa mia – ribatte il tassista, riferendosi al taxi stesso – La benzina la pago io, l'assicurazione la pago io: che me la paga lei, scusi? Il taxi è un servizio privato", sbotta arrabbiato.

Poi continua: "Hai la carta? Vai a prelevare se non hai sordi (cash, ndr). Se vuoi pagare con la carta prendi un Uber, a me devi dare i soldi – le suggerisce allora – Altrimenti fate come ve pare, magnamo uguale".

Le reazioni degli utenti nei commenti

Numerosi i commenti degli utenti sotto al video. E c'è chi si schiera dalla parte dei tassisti: "Porta i contanti e non rompere", dice un utente, supportato da più di 800 likes al commento. "Il problema è che si regalano soldi alle banche: quando metteranno la commissione a zero potrete pagare con tutte le carte che volete", scrive un'altra.

Diversa l'opinione di molti altri: "Fate video, prendete il numero di licenza e denunciateli", è il commento di un'altra persona. "Ho una pasticceria e mi pagano il caffè col bancomat: voi avete una corsa di 50 euro e vi lamentate pure", conclude un altro ancora.