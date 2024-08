Suv si schianta contro la recinzione di una casa a Tor de’ Schiavi: il conducente scappato a piedi

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il suv incidentato a Tor de' Schiavi

Prima sfonda la recizione di una casa con l'auto e poi scappa. Sembra la scena di un film quella di sabato mattina scorso 10 agosto, quando un suv si è schiantato contro un'abitazione tra viale di Tor de' Schiavi e via dei Glicini, in zona Tor de' Schiavi, nella periferia Est di Roma. Ad immortalarlo una foto scattata da un cittadino e pubblicata sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Fortunatamente pare che nell'incidente non sia rimasto ferito nessuno.

Il conducente è scappato

Il veicolo, un Toyota Chr, secondo quanto ricostruito in un secondo momento, è arrivato all'ingresso della casa al pian terreno. Presumibilmente chi era al volante ha perso il controllo alla guida per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Certo è che l'automobilista al momento non si trova. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del V Gruppo Casilino, intervenute sul posto per gli accertamenti di rito.

Alcuni testimoni hanno detto di aver visto più persone all'interno del veicolo, che poi se ne sono andate. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato il passaggio dell'autista, di una o più per sone in fuga: "Ero fuori con il cane e li ho visti, erano quattro persone – commenta una ragazza – Non si sono fatti nulla, sono corsi via. Hanno aperto il bagagliaio, hanno preso le loro cose e se ne sono andati".

I commenti degli utenti sul suv contro una casa

Su Instagram la foto ha generato l'ironia degli utenti, che si sono sbrizzarriti con tantissimi commenti. "Quando sei di Roma e ti dicono giri a destra e ce caschi dentro. Detto fatto" scrive Annalisa. Gianluca scrive: "Ho sfonnato tutto fratellì" un riferimento alla frase detta dall'influencer romano Algero Corretini, il rapper 1727wrdstar, quando con la sua auto di lusso si è schiantato contro un muro. Un'altra utente scrive, preoccupata e chiedendo maggiore attenzione: "Quella via è pericolosissima, purtroppo ci sono i pazzi che corrono. Questi stavano facendo una gara".