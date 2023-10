Suore-pirata della strada investono una donna sulle strisce pedonali: “Non ti sei fatta niente” Ha ancora male ad una gamba a distanza di una settimana la 34enne che è stata investita a Piazza Francesco Cucchi nel quartiere Gianicolense. Ad urtarla un gruppo di suore con il furgone.

A cura di Alessia Rabbai

"Alzati e cammina, non ti sei fatta niente". Non è la resurrezione di Lazzaro, ma quanto avrebbero detto delle suore dopo aver investito con un furgone Ducato una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. L'incidente risale a domenica scorsa 15 ottobre ed è avvenuto all'incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi, nel quartiere Gianicolense. La Repubblica racconta l'investimento nel quale è coinvolto un gruppo di religiose di un convento che si trova nei pressi di Villa Pamphilj, le quali dopo averla rimproverata non si sarebbero fermate a prestargli soccorso.

Secondo quanto ricostruito la donna stava camminando in strada e stava attraversando sulle strisce pedonali quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il furgone l'ha urtata, facendola cadere. La vittima ha poi raccontato l'accaduto, spiegando che le suore non solo non l'avevano soccorsa, ma avevano inoltre minimizzato ciò che era successo, dicendole appunto di alzarsi, perché "non si era fatta nulla". "Mi hanno presa a un fianco e mi hanno detto che non mi ero fatta niente – scrive La Repubblica – come se stessi facendo finta, sostenendo anche non stessi attraversando sulle strisce, prima di andare via".

A dare l'allarme comunque sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza. I paramedici giunti sul posto l'hanno presa in carico e trasportata all'ospedale San Camillo, dov'è stata sottoposta agli accertamenti del caso, perché le faceva male una gamba. Presenti per gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno raccolto la sua versione dei fatti, la quale sarebbe supportata dal racconto di alcuni testimoni, passanti che avrebbero assistito alla scena e stanno svolgendo alcune verifiche.