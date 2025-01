video suggerito

"Suo figlio ha investito una donna incinta, deve darci 10mila euro": arrestato finto maresciallo Un uomo di 30 anni ha tentato di truffare una signora anziana a Roma, spacciandosi per finto maresciallo. La donna ha capito il tentativo di raggiro e ha chiesto aiuto al portiere dello stabile.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trent'anni è stato arrestato dai poliziotti del II Distretto Salario Parioli con l'accusa di truffa aggravata. Ha tentato di farsi consegnare 10mila euro in contanti da una donna di 79 anni, che fortunatamente ha capito quello che stava accadendo ed è riuscita a chiedere aiuto. Quello messo in atto dal 30enne è stato l'ennesimo tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana, categoria che molto spesso non riesce a difendersi da queste truffe. Con conseguenze devastanti per le vittime, che spesso perdono in questo modo tutti i guadagni di una vita.

In questo caso il 30enne ha chiamato l'anziana facendo finta di essere un maresciallo dei carabinieri. "Suo figlio ha investito una donna incinta. Ora è in stato di fermo in caserma", le ha detto, aggiungendo che la vittima (inesistente) si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento di chirurgico, dal costo di 10mila euro. Questi soldi, secondo quanto dichiarato dal finto maresciallo, li avrebbe dovuti dare la donna. Altrimenti il figlio non sarebbe stato scagionato.

La signora ha subito capito che c'era qualcosa che non andava. Ha spiegato di non avere tutti quei soldi in casa, e che non sapeva assolutamente dove reperirli. Allora il truffatore, per provare a convincerla, le ha detto che aveva già parlato con suo marito, e che i soldi erano nascosti dietro un mobile. A quel punto la 79enne si è insospettita ancora di più: e così, mentre il truffatore continuava a impedirle di attaccare il telefono fino a che un complice non fosse andato a prendere i soldi, lei si è rivolta al portiere dello stabile, chiedendo aiuto. Lui ha chiamato il 112, spiegando la situazione: e così, quando il 30enne è arrivato sotto casa della donna per prendere i soldi, ha trovato ad attenderlo gli agenti di polizia, che lo hanno arrestato con l'accusa di truffa aggravata.