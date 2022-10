Suicidio a Torrevecchia, un uomo di 61 anni scende dalla macchina e si spara con un fucile Un uomo è sceso dalla sua macchina con un fucile e ha sparato un colpo. Il signore, classe 1961, è morto.

A cura di Enrico Tata

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 ottobre, tra via Montebruno e via Taggia, zona Torrevecchia, un uomo è sceso dalla sua macchina con un fucile e ha sparato un colpo. Il signore, classe 1961, è morto. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto tutta la scena e hanno subito allertato il 118. Gli operatori sanitari sono arrivati sul posto e hanno tentato di soccorrere il 61enne, ma non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del commissariato di polizia di zona e i colleghi della polizia scientifica. Si tratta, come detto, sicuramente di un suicidio. Sconosciute, per il momento, i motivi del gesto.

Suicidio al Circo Massimo, un uomo si è tolto la vita con un colpo di pistola

Un uomo di 57 anni si è suicidato in via del Circo Massimo a Roma nel primo pomeriggio di giovedì 27 ottobre. Si tratterebbe di una guardia giurata. L'uomo si sarebbe ucciso con la pistola di servizio, poi si è accasciato a terra. L'uomo si è accasciato a terra e diversi passanti hanno avvertito subito il 118. Gli operatori sanitari sono arrivati subito sul posto e hanno cercato di rianimare il 57enne, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui. Anche in questo caso rimangono sconosciuti i motivi del gesto.