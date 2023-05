Studente aggredito dai coetanei finisce in ospedale: arrestati 5 giovani tra i quali 2 minorenni I carabinieri hanno arrestato 5 giovani, di cui 2 minorenni, che avrebbero rapinato un ventenne in zona Valle Aurelia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È finito in ospedale con lividi e graffi guaribili in una settimana. I carabinieri hanno identificato tre ragazzi maggiorenni e due minorenni sospettati di aver picchiato e derubato uno studente di vent'anni. I fatti risalgono a martedì 23 maggio scorso e si sono verificati nella zona di Valle Aurelia a Roma, nei pressi del centro commericiale ‘Aura'. I cinque ragazzi sono stati arrestati per rapina: i maggiorenni sono stati giudicati per direttissima, i minorenni attualmente si trovano al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Il gruppo ha picchiato e derubato lo studente

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine erano circa le ore 17 di ieri quando il ventenne stava camminando in strada. Il gruppo di coetanei lo ha preso di mira e lo ha accerchiato. Lo ha poi preso a calci e pugni, rovistando all'interno delle sue tasche, riuscendo a strappargli la collanina dal collo e a portare via il denaro che aveva con sé. Terminata l'aggressione i giovani se ne sono andati, lasciandolo a terra. Il ventenne sotto chock ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, denunciando l'accaduto. I militari della Stazione di Roma Madonna del Riposo lo hanno ascoltato e hanno riscostruito l'identikit degli aggressori attraverso la sua descrizione, anche grazie alle testimonianza di alcuni passanti, che erano presenti al momento del pestaggio.

Continuano le indagini dei carabinieri

Non sarebbe la prima volta che il gruppo agiva in questo modo, punatando studenti e passanti. Il ventenne è stato poi visitato all'ospedale San Carlo di Nancy, il personale sanitario gli ha medicato le ferite, ritenendole guaribili in sette giorni. Nulla di particolarmente grave per fortuna. Non si fermano le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di risalire ad altri componenti del gruppo, i quali potrebbero aver assistito o partecipato all'aggressione.