Strisce pedonali da riverniciare: cantieri aperti nelle strade del centro per un mese e mezzo Stanotte partono i lavori per la verniciatura delle vie del centro di Roma, soprattutto nelle aree con la pavimentazione a sampietrini: fra gli attraversamenti interessati quelli su piazza Cavour, via Crescenzio, via Cola di Rienzo, via Merulana e via Marsala.

A cura di Beatrice Tominic

I cantieri per riverniciare le strisce pedonali nelle strade del centro della città di Roma resteranno aperti per circa un mese e mezzo. Lo ha rivelato l'assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, come si legge in un articolo de Il Corriere della Sera: i lavori, che iniziano stanotte, fra le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, riguardano alcune delle vie e piazze centrali della capitale, fra cui piazza Cavour, via Crescenzio, via Cola di Rienzo, via Merulana e via Marsala, nella zona della stazione Termini, zone con sampietrini e in cui il traffico, anche quello dei mezzi pubblici, è intenso.

I lavori interessano soprattutto le aree in cui la pavimentazione è in sampietrini: sono proprio questi, infatti, i punti in cui la vernice delle strisce pedonali si sbiadisce più velocemente. Per questa ragione, nel 2019, è stato disposto un piano sulla permanenza dei sampietrini nelle strade del centro che, però, come dice l'assessore, deve essere attuato "a equilibrio zero": i sampietrini che vengono prelevati dalla strada, infatti, devono essere sempre ricollocati in centro città. "A brevissimo partiremo con il rifacimento della zona a largo Chigi e via del Corso, lì verranno posizionati i sampietrini tolti da via Nazionale – ha dichiarato – Poi completeremo la stesa dell’asfalto di via del Tritone, prima però vanno spostate le fognature."

I lavori di verniciatura partono stanotte

Durante l'intervista, l'assessora Segnalini ha spiegato che le operazioni di verniciatura sono previste nella notte e coinvolgono più squadre in attività contemporaneamente per causare meno disagi al traffico e alla viabilità: "Era un intervento atteso, abbiamo aspettato uno studio del dipartimento Simu sulle strade e le piazze con priorità, sono state selezionate tramite punteggi, con lavori definiti urgenti, raccomandabili o da valutare – ha dichiarato al quotidiano – Le strade e piazze da valutare sono 24, 130 interventi urgenti e 20 raccomandabili."

In alcune zone, oltre alla vernice sbiadita, attraversare la strada resta ancora un problema, come nella zona di piazza Venezia: "Era stato previsto un semaforo sul travertino del Complesso del Vittoriano, ma non è stato autorizzato e adesso è al vaglio un nuovo progetto" – ha dichiarato l'assessora Segnalini, che continua a proposito delle zone lontane dal centro – Stiamo valutando di realizzare delle aree pedonali pavimentate con sampietrini prodotti da materiali rigenerati, per dare un collegamento visivo tra la città storica e le periferie."