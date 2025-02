video suggerito

Stop al servizio idrico a Frosinone il 13 febbraio: orari e dove mancherà l'acqua Sospensione idrica a Frosinone nella giornata di domani, 13 febbraio 2025: niente acqua in mattinata. Ecco gli orari e le vie.

A cura di Beatrice Tominic

Niente acqua a Frosinone. A renderlo noto è la stessa società Acea Ato 5 che ha organizzato la sospensione idrica per la giornata di domani, giovedì 13 febbraio, per l'intera mattinata nell'intero capoluogo di provincia. La causa, come spiega l'azienda, sono dei lavori di manutenzione programmata. Acea Ato 5, che si scusa per i disagi, precisa inoltre che il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Quando è prevista la sospensione idrica a Frosinone: gli orari

In particolare, come precisato sul sito di Acea, la sospensione idrica nel capoluogo ciociaro è prevista per domani, giovedì 13 febbraio in mattinata, dalle ore 9 alle ore 15. Ad essere interessate, quindi senza acqua fino al ritorno alle normali condizioni di fornitura, previsto nella stessa giornata, le vie e le piazza dell'intero comune di Frosinone.

Tutte le vie di Frosinone senza acqua domani, giovedì 13 febbraio

In particolare le vie interessate dalla sospensione idrica nel comune di Frosinone sono:

via Alcide De Gasperi;

via Alessandro Ciamarra;

via Angelo Barletta;

via Aonio Paleario;

via Archimede Petraia;

via Attilio Regolo;

vicolo Bastione;

via Belvedere;

via Bruno Carloni;

via Campagiorni;

via Cavour;

viale Cesare Battisti;

via Colle San Pietro;

via Del Cipresso;

vicolo Del Portone;

via Della Polveriera;

via Della Forma;

corso Della Repubblica;

piazza Domenico ed Emilio Diamanti;

via Domenico Antonio Guglielmi;

via Don Giuseppe Morosini;

via Fratelli Maccari;

via Fratelli Bracaglia;

viale Giacomo Matteotti;

via Giardino;

via Giordano Bruno;

via Giuseppe Garibaldi;

via Giuseppe Baisi;

via Giuseppe Acciaccarelli;

viale Giuseppe Mazzini;

piazza Giuseppe Garibaldi;

via Luigi Angeloni;

piazza Luigi Valchera;

via Moccia;

vicolo Moccia;

via Pozzillo;

via Quintino Sella;

piazza Risorgimento;

via San Lorenzo;

via San Martino;

piazza San Tommaso D'Aquino;

via San Gerardo;

via Valle Cupa;

via Vincenzo Ferrarelli;

via Vittorio Marandola.