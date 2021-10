Stop ai mezzi inquinanti nella Ztl Fascia Verde: la nuova ordinanza, chi non può circolare Roberto Gualtieri ha firmato le due ordinanze per contrastare l’emissione degli inquinanti atmosferici. Forti limitazioni al traffico per i veicoli più vecchi: Euro 0, 1 e 2. Dal lunedì al venerdì non potranno più circolare nella Ztl Fascia Verde e nell’Anello Ferroviario. Nessuno sconto per le due ruote. Tutti i dettagli.

A cura di Luca Ferrero

La Ztl Fascia Verde e l'Anello Ferroviario saranno vietati ai veicoli che inquinano di più. Non potranno più circolare, a partire dal primo novembre, i mezzi senza dispositivi di limitazione dei gas di scarico e i modelli più vecchi di auto e moto. Le nuove limitazioni sono state disposte da due distinte ordinanze firmate dal sindaco Roberto Gualtieri. Il Campidoglio prova a contenere così l'emissione degli inquinanti atmosferici. Il divieto sarà in vigore fino al 31 ottobre 2022.

Euro 0,1 e 2 nel mirino: vietato l'ingresso in Fascia Verde e Anello ferroviario

Le ordinanze introducono nuove limitazioni per il traffico a Roma. Nel periodo che va dall'1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022, la Zona a traffico limitato Fascia Verde e l'Anello Ferroviario restano off limits per i veicoli più inquinanti. Nella Fascia Verde, dal lunedì al venerdì, festivi infrasettimanali esclusi, non potranno circolare gli autoveicoli Euro 0, 1 e 2, senza distinzioni tra benzina e diesel. Per l'Anello Ferroviario le limitazioni sono ancora più stringenti: circolazione vietata, sempre dal lunedì al venerdì, anche per i Diesel Euro 3. Qui, non si fa eccezione per le due ruote: vietato l'acceso ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1, con motore a due o a quattro tempi. Per entrambe le zone, però, sono previste alcune deroghe: potranno circolare tutti i veicoli con contrassegno per disabili, le moto storiche e gli autoveicoli più datati con alimentazione a gpl o metano. Le ordinanze del Campidoglio arrivano in occasione della scadenza di quelle già firmate da Virginia Raggi. Il sindaco Gualtieri conferma la linea, "rilevato che nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici".