Stop a parte della delibera su Fascia Verde: Consiglio di Stato boccia Gualtieri sulle auto storiche Una sentenza del Consiglio di Stato dà ragione ad alcune associazioni sullo stop imposto alle automobili storiche previsto dalle nuove regole sulla Fascia Verde di Roma.

A cura di Enrico Tata

Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso di alcune associazioni sullo stop imposto alle automobili storiche previsto dalle nuove regole sulla Fascia Verde di Roma.

Il 5 aprile scorso i rappresentanti della Scuderia La Tartaruga e del circolo La Manovella, cioè le associazioni promotrici del ricorso, hanno incontrato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patané, proprio per chiedere alla giunta di rivedere il provvedimento e di inserire deroghe alla circolazione delle vetture storiche all'interno della Ztl. La riunione, però, si è conclusa con un nulla di fatto e nelle corse ore è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato. L'Aci stima a Roma ci sono circa 25mila auto storiche.

"La sentenza è buona notizia, ma non basta: l'intera delibera deve essere cancellata. Il sindaco Gualtieri e la sua giunta leggano i dati: polveri sottili (Pm10) e biossido di azoto (N02) sono diminuiti negli ultimi anni, come si legge nei dati Arpa. Si vuole dunque imporre ai cittadini un gigantesco ecobluff basato su numeri vecchi per innalzare su Roma la bandiera di un'ideologia che fa di imposizioni, sanzioni e divieti l'unico sistema di governo della città", ha dichiarato il consigliere e capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori.

Per l'esponente leghista "l'ambiente va difeso, ma la Lega dice ancora una volta un sonoro ‘no' alla gigantesca patacca che si vuole rifilare ai romani travestendo l'interesse economico da rispetto della salute e della natura. Dal Sindaco finora solo parole al vento, nessun confronto, nessun tavolo. Forse convocarlo e' faticoso per chi mostra ogni giorno di ricordare sempre meno cosa si intenda per democrazia, uguaglianza e equità. Ma novembre è vicino e non si può attendere oltre".

Per Gualtieri lo stop del Consiglio di Stato è un altro problema da affrontare in merito alla tanto contestata delibera che prevede nuove regole d'accesso alla Fascia Verde. Nei prossimi giorni il sindaco dovrebbe annunciare le modifiche al testo, con la possibile introduzione di un meccanismo ‘Move-In', come quello già sperimentato a Milano. In poche parole, le auto più inquinanti potranno circolare all'interno della Ztl, ma con un limite di chilometraggio annuale.