Incendio in via Marsala, i baristi che hanno provato a spegnerlo: “Moto ci esplodevano in faccia” “Avevamo venti persone terrorizzate dentro al bar, le abbiamo portate di sotto vicino agli areatori della cucina, per farle respirare meglio”, hanno raccontato ai microfoni di Fanpage.it i due baristi che per primi hanno provato a spegnere l’incendio divampato in via Marsala.

A cura di Enrico Tata

L'incendio divampato in via Marsala, accanto ad un ingresso della stazione Termini di Roma, ha coinvolto anche il Binario Zero Caffè. I tavolini del bar e il dehor sono stati distrutti dalle fiamme e all'interno c'erano circa venti clienti terrorizzati. Due baristi, Alessandro e Amir, hanno provato per primi a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione all'interno del locale. Poi hanno fatto scendere le persone nei locali della cucina, dove ci sono gli areatori.

I due baristi: "Abbiamo portato i clienti in cucina, erano spaventati"

"Prima dell'arrivo dei pompieri io e il mio collega siamo usciti fuori con gli estintori che avevamo nel bar e abbiamo provato a spegnere l'incendio. Il vento, però, ha fatto incendiare tanti altri motorini e alcuni mi sono quasi scoppiati in faccia. Non ce la facevamo più e siamo rientrati", ha raccontato Alessandro ai microfoni di Fanpage.it. "Avevamo venti persone dentro al bar, le ho portate di sotto vicino agli areatori della cucina, per farle respirare meglio. I vigili del fuoco sono arrivati quasi subito per fortuna, sono stati bravissimi. Dopo qualche minuto sono i pompieri all'interno del bar e ci hanno fatto uscire tutti. Tanta paura, tanta".

Amir ha aggiunto: "Quando prende fuoco un motorino è facile poi che prendano fuoco tutti. La gente aveva molta paura all'interno del bar. Io ho buttato anche un secchio d'acqua all'esterno, inutilmente. Ha cominciato a prendere fuoco tutto, la tenda, i tavolini. I clienti li abbiamo messi in sicurezza perché era ovviamente impossibile uscire dal locale".

I vigili del fuoco: "Spento l'incendio in via Marsala, nessun problema alla stazione Termini"

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio in via Marsala intorno alle 17.50 di oggi, venerdì 7 ottobre. Così si legge sul profilo Twitter dei pompieri: "Spento l'incendio in via Marsala che aveva destato allarme per la grande nube di fumo prodotta. Coinvolti 11 motocicli, annerita ma senza ulteriori danni la facciata dell’edificio adiacente, nessun problema per la vicina Stazione Termini".