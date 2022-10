Grosso incendio alla stazione Termini di Roma: a rischio bar e ristoranti, diverse ambulanze Un incendio è divampato accanto all’entrata laterale della stazione Termini di Roma in via Marsala. Grossa nuvola di fumo visibile da diversi quartieri della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Grosso incendio a Roma Termini – Twitter

Grosso incendio accanto alla stazione Roma Termini. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre, accanto all'entrata laterale della stazione in via Marsala. La nuvola nera è visibile da tutti i quartieri centrali della capitale. Diverse ambulanze sono già arrivate sul posto e c'è il rischio che ci siano feriti o intossicati. Anche i vigili del fuoco stanno raggiungendo la stazione.

La causa dell'incendio, riferisce LuceVerde, sarebbero alcune automobili andate in fiamme in via Marsala. Disposta la chiusura temporanea di via Solferino.