Stalker prende a calci l’avvocata dell’ex marito: è successo in tribunale Una donna di 47 anni, già denunciata per stalking dall’ex, ha preso a calci e fatto lo sgambetto all’avvocata del marito poco prima dell’udienza di separazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovavano in tribunale a Frosinone per l'udienza di separazione quando, entrando in aula, l'avvocata dell'uomo ha dichiarato di essere stata aggredita da quella che sarebbe presto diventata l'ex moglie.

La donna, che già perseguitava l'uomo con l'aiuto del suo nuovo compagno, avrebbe iniziato a prendere a calci l'avvocata dell'ex marito, provandole a fare lo sgambetto. Una volta ascoltate le dichiarazioni fatte in aula dalla legale ha provato a negare tutto. A smentirla diversi testimoni.

I precedenti di stalking all'ex marito

Un gesto violento che, però, sembra non essere il primo da parte della donna. Una volta avviata la pratica di separazione avrebbe iniziato a perseguitare l'ex. Il giudice gli aveva lasciato la casa in cui la coppia viveva, costringendo la donna a cercarsi un'altra sistemazione. Forse per questo l'ex moglie, in compagnia del nuovo compagno, avrebbe provato più volte ad aggredirlo fisicamente, come racconta l'edizione locale de il Messaggero.

Una notte i due, ex moglie e nuovo compagno, si sarebbero presentati in piena notte sotto casa. "Scendi ché ti dobbiamo parlare", avrebbero detto. L'uomo, un operaio di 47 anni, una volta sceso, avrebbe visto spuntare dal cofano un martello, così aveva preferito rientrare. E, nei giorni successivi, avrebbe portato alla denuncia per stalking nei confronti dell'ex moglie. Anche le volte successive in cui i due si sono incontrati, la donna lo denigrava: "Finalmente ho incontrato un uomo in grado di amarmi, mica come te", gli diceva.

L'udienza per la separazione

Quando si sono trovati in tribunale per l'udienza di separazione nessuno si aspettava ciò che è successo. La donna, quarantasettenne casalinga, si è scagliata contro l'avvocata dell'ex marito prima di entrare in aula. L'avrebbe presa a calci e avrebbe provato a farle lo sgambetto prima di entrare in aula. "Non è vero", avrebbe poi provato a difendersi dalle accuse lanciate in tribunale. Ma alcune delle persone presenti sarebbero pronte a testimoniare contro di lei. Non si conosce ancora il provvedimento del magistrato a tal proposito.