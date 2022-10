Stadio Olimpico, prende fuoco un motorino: sul posto i vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno raggiunto il Lungotevere maresciallo Diaz nel pomeriggio per spegnere un motorino incendiato a pochi passi dallo stadio Olimpico.

A cura di Beatrice Tominic

Non solo autobus: a Roma a prendere fuoco oggi è stato un motorino. Il veicolo, come si vede nella foto in alto in cui è avvolto dalle fiamme, è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 8 ottobre, a pochi passi dal complesso del Foro Italico, dove si trova lo stadio Olimpico, sul Lungotevere maresciallo Diaz, nel quadrante nord della capitale. Ad intervenire per spegnere le fiamme sono arrivati, non appena allertati, i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il luogo del motorino in fiamme verso le 16.20.

L'intervento dei vigili del fuoco

Arrivati sul posto, i pompieri si sono trovati davanti agli occhi il motorino avvolto dalle fiamme e dal denso fumo scuro. Immediatamente hanno provveduto a far partire le operazioni di spegnimento dell'incendio e a mettere in sicurezza la zona interessata. L'intervento è durato circa una quindicina di minuti. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato ad originare il fuoco che avvolge il veicolo.