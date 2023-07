Sposati da 60 anni, Rosino e Serafina superano l’esame di terza media insieme: lui ha 82 anni, lei 77 Ottantadue anni lui, settantasette lei: Rosino e Sarafina, coppia di coniugi sposati da sessanta anni, hanno conseguito e superato insieme l’esame di terza media.

A cura di Beatrice Tominic

I coniugi Rosino e Serafina durante la discussione del loro esame di terza media.

"È stato esaudito un grande sogno, di quelli che solo la scuola riesce a realizzare", questo il commento del presidente della Commissione Cultura del Comune di Minturno, in provincia di Latina, Matteo Marcaccio che pochi giorni fa ha raccontato sui social il grande traguardo raggiunto da Rosino e Serafina che, all'età, rispettivamente, di 82 e 77 anni, hanno conseguito insieme la licenza media.

Sposati da sessanta anni, la coppia di coniugi ha completato lo scorso giugno il percorso per la licenza media, superando il loro esame finale. Con loro, nella stessa giornata, ha superato l'esame anche la ventiseienne Najla, una giovane donna tunisina che ha potuto festeggiare il superamento dell'esame insieme ai suoi due bambini.

A celebrare questo importante passo, come anticipato, il presidente della Commissione Cultura del Comune di Minturno, Matteo Marcaccio, che non ha esitato a condividere sui social la storia dei tre, insieme a qualche scatto durante la discussione dell'esame orale e i festeggiamenti una volta terminata la prova.

Gli esami di Rosino, Serafina e Najla

Cosa hanno in comune la coppia di coniugi ultrasettantenni e la ventiseienne? Senza dubbio tutti e tre si sono armati di determinazione e impegno per portare a termine l'esame e ottenere la licenza media. I tre sono riusciti a non lasciarsi scoraggiare da tutte le barriere, anagrafiche e geografiche, che potevano presentarsi, almeno all'inizio, come uno scoglio difficile da oltrepassare. Giorno dopo giorno, alla scuola serale, si sono impegnati nello studio fino ad ottenere l'ambito risultato.

"Un grande grazie ai docenti coordinati dalla professoressa Tucciarone e alla dirigente scolastica Daniela Caianiello, perché senza di loro questi sogni non sarebbero mai diventati realtà", ha poi aggiunto Marcaccio.