"La Direzione regionale ha scritto al commissario Figliuolo su una differenza di 97.898 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale, ma non effettivamente ricevute": così si legge sul bollettino dell'andamento dei contagi da coronavirus diffuso oggi dalla Regione Lazio. Circa 100mila dosi risultano non utilizzate secondo il contatore del governo, ma in realtà, per la Regione Lazio, non sono mai state consegnate. Nei giorni scorsi il problema si era presentato già con le dosi AstraZeneca: secondo la Regione scarseggiavano, tanto che la campagna vaccinale avrebbe potuto interrompersi per mancanza di scorte, ma in realtà così non sembrava guardando il contatore nazionale delle dosi ricevute.

Secondo quanto si legge sul report Vaccini Anti Covid pubblicato sul sito del governo italiano, il Lazio avrebbe ricevuto 1.468.350 dosi e ne avrebbe utilizzate 1.171.039, cioè il 79 per cento. Secondo i dati della Regione Lazio, invece, le dosi ricevute sarebbero 98mila in meno, e cioè 1.370.452. Le dosi utilizzate, nel conteggio del Lazio, sarebbero l'86 per cento rispetto a quelle ricevute.

Le dosi consegnate al Lazio secondo il governo

Secondo i dati del governo sono state consegnate, nello specifico, 859.150 Pfizer, 137.400 dosi Moderna e 471.800 dosi AstraZeneca, per un totale di 1.468.350 dosi. Secondo il Lazio le dosi consegnate sarebbero state 100mila in meno. Questo il calendario delle consegne per il Lazio secondo il governo:

27 dicembre 2020 ‘Vaccine Day': 955 Pfizer 30 dicembre 2020: 38.025 Pfizer 31 dicembre 2020: 6.825 Pfizer 05 gennaio 2021: 12.675 Pfizer 07 gennaio 2021: 21.450 Pfizer 11 gennaio 2021: 14.625 Pfizer 12 gennaio 2021: 38.025 Pfizer 13 gennaio 2021: 7.400 Moderna 18 gennaio 2021: 5.850 Pfizer 20 gennaio 2021: 12.870 Pfizer 21 gennaio 2021: 19.890 Pfizer 26 gennaio 2021: 26.910 Pfizer 27 gennaio 2021: 14.040 Pfizer 1 febbraio 2021: 6.400 Moderna 2 febbraio 2021: 45.630 Pfizer 3 febbraio 2021: 2.340 Pfizer 5 febbraio 2021: 1.170 Pfizer 9 febbraio 2021: 24.100 AstraZeneca 9 febbraio 2021: 38.610 Pfizer 10 febbraio 2021: 10.530 Pfizer 13 febbraio 2021: 28.300 AstraZeneca 13 febbraio 2021: 12.000 Moderna 18 febbraio 2021: 56.160 Pfizer 19 febbraio 2021: 48.900 AstraZeneca 24 febbraio 2021: 59.670 Pfizer 27 febbraio 2021: 53.900 AstraZeneca 1 marzo 2021: 23.400 Moderna 02 marzo 2021: 62.010 Pfizer 09 marzo 2021: 67.860 Pfizer 10 marzo 2021: 74.900 AstraZeneca 13 marzo 2021: 45.300 AstraZeneca 15 marzo: 66.690 Pfizer 21 marzo: 33.900 Moderna 22 marzo: 13.689 Pfizer 25 marzo: 31.700 AstraZeneca 29 marzo 99.450 Pfizer 02 aprile 11.600 AstraZeneca 02 aprile 54.300 Moderna 3 aprile 153.100 AstraZeneca

La spiegazione di Figliuolo: "Scorte per esigenze nazionali"

Secondo la struttura commissariale del generale Figliuolo le dosi mancanti sono "forniture per le esigenze nazionali del comparto sicurezza e mai entrate nella disponibilità per i cittadini della nostra Regione". Per questo l'assessore D'Amato ha detto di aspettarsi nelle prossime ore "una rettifica del dato conteggiando 1.370.452 dosi anziché quelle riportare dal sito nazionale pari a 1.468.350”.