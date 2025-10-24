Spari in strada, uomo gambizzato davanti casa a Tivoli: trasportato d’urgenza in ospedale

Paura in strada vicino Roma, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, sono stati esplosi degli spari in strada. Uno dei colpi ha raggiunto un uomo, residente nella zona, alla gamba, che è stato trasferito d'urgenza in ospedale dagli operatori del pronto soccorso del 118.

Gli spari in strada a Tivoli

I fatti, come anticipato, risalgono al pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, quando, verso le ore 16, nei pressi del quartiere Triangolo sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto un uomo di 28 anni, residente nella zona e con precedenti.

A far scattare l'allarme sono stati gli operatori sanitari del 118 che, non appena arrivata la chiamata, hanno raggiunto il luogo della sparatoria e hanno portato in ospedale la persona con la grave ferita da arma da fuoco a una gamba. Medici e infermieri, dopo l'arrivo nell'ospedale San Giovanni Evangelista, hanno immediatamente prestato le prime cure all'uomo. Fortunatamente, secondo i primi accertamenti medici, sembra non trovarsi in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri: trovate tracce del proiettile, analisi in corso

Vista la natura della ferita, sono stati immediatamente allertati anche i militari della stazione locale, quella di Tivoli, che a loro volta hanno raggiunto il punto della sparatoria e hanno aperto le indagini. Nel corso dei rilievi nella zona, i carabinieri hanno trovato un'ogiva, cioè la parte anteriore di un proiettile, e tracce ematiche, ora al vaglio degli inquirenti. L'auspicio è che, tramite queste analisi ancora in corso, si possa arrivare presto ad individuare chi ha sparato e a chiarire anche il movente del gesto.