Spari in strada a Ponte Mammolo, ammazzato un 30enne: killer in fuga su una moto Un uomo è stato ucciso questa sera a Roma, nel quartiere di Ponte Mammolo. Si tratta di un 30enne che stava camminando in strada: a sparargli, una persona su una moto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Ancora un omicidio a Roma, questa volta in via Francesco Selmi, zona Ponte Mammolo. Un uomo di trent'anni è stato ucciso verso le venti di questa sera mentre stava passeggiando in strada. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stata una persona su una moto in transito. Sul posto i carabinieri per indagare sul caso.

La vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, sarebbe un 30enne di nazionalità presumibilmente rumena. Gli aggressori sono riusciti a fuggire e si sono dileguati nel nulla.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Molto probabilmente saranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se abbiano ripreso il killer in fuga.

L'omicidio è avvenuto in una via residenziale, tra le case della zona. Da capire se qualcuno abbia assistito alla scena e possa aver visto chi ha ucciso il 30enne, che al momento dell'omicidio stava camminando. Gli hanno sparato all'altezza del civico 9, uccidendolo sul colpo. Molto probabilmente chi ha sparato aveva studiato i movimenti della vittima, sapendo che l'avrebbe trovata in strada a quell'ora.