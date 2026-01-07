Spari contro la sede della Cgil a Primavalle: trovati cinque fori di proiettile

Uno dei fori di proiettile alla sede della Cgil a Primavalle

Spari alla sede della Cgil nel quartiere Primavalle a Roma, dove stamattina sono stati trovati cinque fori di proiettile. A rendere noto l'accaduto è stato il sindacato, che ha sporto denuncia e l'ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali. "Questa mattina, mercoledì 7 gennaio, alla riapertura della nostra sede sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande – spiegano dal sindacato – Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo".

Si tratta di un atto quello compiuto nei confronti della sede della Cgil a Primavalle rispetto al quale momento non risultano rivendicazioni. "Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione a un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi. Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto".

Schlein: "Intimidazione a Cgil di gravità inaudita"

A commentare gli spari sulla sede della Cgil a Primavalle tra gli altri la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha dichiarato come sia "urgente alzare guardia, definendolo un gesto di gravità inaudita". Schlein ha poi espresso "solidarietà al segretario nazionale Cgil Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola".

Gualtieri: "Roma ripudia ogni forma di violenza"

"I colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede della Cgil a Primavalle rappresentano un fatto gravissimo e inquietante – ha commentato i fori di proiettile il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Colpire un'organizzazione sindacale significa colpire uno dei presidi fondamentali della vita democratica e civile. Roma ripudia ogni forma di violenza politica". A commentare quanto accaduto alla sede della Cgil a Primavalle anche il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, che li ha definiti "una violenza inaccettabile, che ci riporta agli anni più bui della nostra storia".