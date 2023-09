Spari a Spinaceto, 33enne ferito da un colpo di pistola alla gamba finisce in ospedale Ennesima gambizzazione a Roma, martedì notte è successo a Spinaceto, dove un 33enne è stato raggiunto da colpi di pistola sparati in strada ed è finito in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Spari nella notte a Spinaceto, dove un uomo di trentatré anni è stato ferito alle gambe a colpi di pistola. La gambizzazione è avvenuta tra lunedì 25 e martedì 26 settembre nella periferia Sud della Capitale, nel territorio del IX Municipio. La vittima, un pregiudicato, ha avuto bisogno di cure mediche, ha riportato la frattura scomposta e pluriframmentata della gamba destra ed è stato sottoposto ad una delicata operazione per rimuovere l'ogiva del proiettile.

Secondo le informazioni apprese il trentatreenne al momento dell'accaduto si trovava vicino casa, quando una o più persone gli presumibilmente a bordo di uno scooter gli hanno puntato contro una pistola, aprendo il fuoco e sparandogli alcuni proiettili, per poi darsi alla fuga e lasciarlo in strada. Come riporta Il Messaggero è stato lui stesso seppur ferito a recarsi in ospedale, rivolgendosi al pronto soccorso del Sant'Eugenio. I medici lo hanno preso in cura e sono intervenuti sulle ferite d'arma da fuoco, inviando una segnalazione alle forze dell'ordine. L'uomo ha raccontato a sanitari e poliziotti di non ricordare molto sull'accaduto, di non sapere cosa stesse facendo quando gli hanno sparato né sarebbe in grado di dire chi sia stato.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esposizione, che cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di risalire agli autori della sparatoria. Gli agenti hanno perlustrato la zona in cui si è verificato il ferimento, per verificare se siano presenti telecamere di sorveglianza che possano aver immortalato la scena o che possano aver ripreso gli aggressori in fuga. L'uomo a seguito delle ferite riportate alla gamba ha avuto bisogno di un intervento chirurgico e ha ricevuto un mese di prognosi.