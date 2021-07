Spari a Roma, agguato davanti a un bar: 23enne gravemente ferito Sparatoria a Roma nella serata di ieri. È successo in viale Alessandrino, periferia sud est della Capitale davanti al Roxy bar. Stando a quanto si apprende, un uomo avrebbe sparato diversi colpi di pistola all’indirizzo di un ragazzo di 23 anni che si trovava davanti al locale. Il fatto è avvenuto alle 19.30 circa di ieri.

A cura di Enrico Tata

L’interno del Roxy Bar

Ferito gravemente il ragazzo, ma non è in pericolo di vita

Il ragazzo, ferito in due parti diverse del corpo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso al policlinico Casilino. Non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni siano gravi. Il fatto, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto alle 19,30 circa di ieri, martedì 13 luglio.

L'aggressore non è stato ancora rintracciato

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Per il momento tutte le piste restano aperte, ma sembrerebbe essersi trattato di un regolamento di conti. Molto probabilmente chi ha sparato sapeva chi colpire e perché. Da capire, invece, se i colpi siano stati esplosi per uccidere o soltanto per ferire il ragazzo a scopo intimidatorio. Il responsabile dell'agguato non è stato ancora rintracciato dalle forze dell'ordine. I militari stanno visionando le telecamere di sicurezza installate in zona per trovare eventuali indizi.