Spaccio di cocaina allo stadio durante le partite della Roma: arrestati altri due ultras del gruppo Quadraro

Nuovi arresti questa mattina tra i membri del Gruppo Quadraro, accusato di aver messo su una piazza di spaccio nei bagni dello stadio Olimpico: un ultras è in carcere, l’altro ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato: si tratta di due membri del gruppo ultras della Roma noto come ‘Gruppo Quadraro‘, già indagati nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso aprile ha portato all'arresto di sei persone per spaccio di droga all'interno dello stadio. Le due persone arrestate questa mattina erano già indagate, ma negli ultimi mesi sarebbero venuti alla luce nuovi episodi che ne hanno aggravato la situazione. Un arrestato si trova nel carcere di Rebibbia, l'altro dovrà presentarsi con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto emerso durante le indagini della Squadra mobile e della Digos di Roma, membri del Gruppo Quadraro spacciavano cocaina nei bagni della Curva Sud durante le partite in casa dell'As Roma. Una cosa risaputa, con tantissime persone che andavano nei bagni prima e durante la partita per acquistare le dosi. Un sistema ben rodato, che è stato documentato in mesi di indagini, appostamenti e telecamere nascoste. Da ultimi sviluppi è emerso che anche i due indagati raggiunti oggi dalle nuove misure cautelari spacciavano nel bagno dello stadio Olimpico.

Le indagini della Squadra Mobile e della Digos avevano messo indagine sei persone, tre delle quali erano stati arrestate e portate in carcere. Lo spaccio di cocaina sarebbe andato avanti per circa un anno nei bagni dello stadio, a partire da gennaio 2024. A svelare cosa accadeva, le telecamere di sorveglianza piazzate nei bagni che hanno documentato tutto. "Roma non perdona, vieni al bagno che c’è la coca buona", cantava uno degli ultras arrestati allo stadio, durante le partite. Il fatto che nei bagni si potesse acquistare la droga, infatti, non era una novità per nessuno.