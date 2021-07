Spacciavano crack e coca nelle case popolari di Ostia, arrestata banda: tra loro due minorenni Il gruppo operava a pochi metri da piazza Gasparri, a controllare un eventuale arrivo delle forze dell’ordine vedette in monopattino e un sistema di videosorveglianza. Quattro persone si trovano adesso agli arresti domiciliari, mentre i due minori sono stati collocati in comunità. L’appartamento Ater base dell’organizzazione è stato sequestrato.

A cura di Natascia Grbic

Spacciavano cocaina da un appartamento dell'Ater assegnato a una donna del loro gruppo, tramite un sistema ben collaudato che prevedeva – come di solito in questi casi – un sistema di controllo fatto da vedette in monopattini e un linguaggio in codice usato tra di loro per definire le dose da vendere. Quattro persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Ostia e poste agli arresti domiciliari, mentre due giovani minorenni sono stati collocati in comunità: sono tutti accusati di far parte di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. Un ragazzo invece ha l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il gruppetto operava a pochi metri da piazza Gasparri, una delle piazze più frequentate dai consumatori della capitale. Una zona da sempre attenzionata dalle forze dell'ordine per l'intensa attività di spaccio che da anni c'è in quell'area.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Ostia con appostamenti e intercettazioni video e ambientali, che hanno consentito di capire come operava il gruppo. L'appartamento Ater era stato messo a disposizione come base operativa per confezionare le dosi che, a seconda della richiesta, erano divise in ‘decine', ‘quindicini' e ‘ventini'. Le vedette in monopattino controllavano che non arrivassero le forze dell'ordine, aiutati anche da un sistema di videosorveglianza che permetteva di tenere sotto controllo la situazione. I clienti si avvicinavano e chiedevano la quantità di dose che gli serviva, che poi gli veniva passata attraverso una grata. Durante le indagini i carabinieri hanno tratto in arresto sei persone in flagranza di reato, e sottoposto a sequestro complessivamente circa 254 grammi di cocaina, con un grado di purezza che arrivava anche al 98%. L'appartamento è stato sequestrato e riconsegnato all'Ater.