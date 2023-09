Sotto casa di lei con il braccialetto antistalking, scattano i domiciliari ma evade: arresto 27enne Sorpreso dalla polizia sotto casa della donna che perseguitava nonostante il braccialetto elettronico antistalking e il divieto di avvicinamento: scattano i domiciliari. Poi evade: rintracciato e arrestato 27enne.

A cura di Beatrice Tominic

Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico antistalking, un ventisettenne del sud pontino ha ricominciato a perseguitare una giovane donna, come riportato da Il Faro Online.it. È successo a Gaeta, a neanche due settimane dall'emissione della misura cautelare nei confronti del ventisettenne del 18 agosto: il giovane ha violato la misura emessa su delega della Procura della Repubblica di Cassino e nella serata del 30 agosto è stato sorpreso dalla polizia vicino alla casa della donna.

Cosa è successo: lo stalking

La perseguitava e lei si è rivolta alla polizia. A raccontare quanto avvenuto, lo scorso 18 agosto, è stata una giovane donna di Gaeta che si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare il suo stalker, un ragazzo di 27 anni. Sono immediatamente scattate le indagini, portate avanti dagli agenti del commissariato distaccato di Gaeta che, una volta individuato il giovane, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento e di braccialetto elettronico antistalking.

La violazione della misura: 27enne sorpreso sotto casa della donna

A seguito della misura, però, il ventisettenne è stato sorpreso sotto l'abitazione della donna che lo aveva denunciato: è accaduto lo scorso 30 agosto 2023. A meno di due settimane dall'emissione della misura, ha violato il divieto di avvicinamento e, senza badare al braccialetto antistalking, ha raggiunto la casa della donna.

Leggi anche Spaccia droga fra gli ombrelloni: agli arresti domiciliari un 44enne ciociaro

Sul posto sono immediatamente arrivati i poliziotti del commissariato locale: per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida, evadendo dopo poco tempo. Una volta rintracciato dalle volanti del commissariato di Gaeta è stato nuovamente arrestato, stavolta per evasione: sarà giudicato per direttissima domani.