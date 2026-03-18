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Sorprende i ladri in casa e prova a fermarli, loro lo aggrediscono con lo spray urticante

L’uomo, un 53enne, ha ricevuto una notifica dal sistema di allarme che aveva messo in casa: tornato nell’abitazione, ha sorpreso i ladri, provando a fermarli.
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A cura di Natascia Grbic
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Immagine realizzata con AI
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Ha ricevuto una notifica sul cellulare, tramite l’app del sistema di sicurezza, che lo ha avvertito che qualcuno si era introdotto in casa: un uomo di 53 anni si è precipitato allora nell’abitazione, sorprendendo i ladri ancora intenti a rubare. Ha provato a fermarli da solo, ma questi gli hanno spruzzato in faccia dello spray urticante e sono poi riusciti a fuggire.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Felice Circeo, per gli accertamenti del caso. Il 53enne ha riferito agli investigatori che la banda era composta da cinque o sei uomini, tutti con il volto coperto, e che si erano introdotti nella sua abitazione forzando la finestra della camera da letto al piano terra. I ladri hanno portato via un orologio del valore di circa 10mila euro.

L’uomo, come detto, è stato avvisato dal sistema di allarme e videosorveglianza con un alert sul telefono, che lo ha informato di quanto stava accadendo. Li ha rincorsi, ma questi sono riusciti a scappare dopo avergli spruzzato lo spray urticante in faccia. Sono poi saliti su un’auto e si sono dati alla fuga, facendo perdere in breve tempo le loro tracce.

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Nel corso del sopralluogo, i carabinieri della stazione di San Felice Circeo hanno accertato che il sistema di videosorveglianza era stato manomesso e hanno trovato a terra un cacciavite utilizzato per forzare l’infisso. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili della rapina, che al momento non sono stati ancora rintracciati. Il 53enne, nonostante lo spavento per il faccia e faccia con i ladri, non ha riportato fortunatamente ferite nella colluttazione.

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