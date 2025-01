Sit-in per Emanuela Orlandi, chiesto l’accesso alle agende di Ciampi: “Dettagli su pista di Londra” Ieri c’è stato il sit-in per Emanuela Orlandi a Piazza Cavour, in occasione del suo compleanno, avrebbe compiuto 57 anni. La famiglia attraverso l’avvocata Laura Sgrò ha chiesto l’accesso alle agende di Ciampi, ma gli è stato negato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il sit-in per Emanuela Orlandi a Piazza Cavour

La famiglia di Emanuela Orlandi ha chiesto l'accesso alle agende dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. L'avvocata Laura Sgrò e il fratello di Emanuela, Pietro, sospettano che al suo interno ci siano informazioni utili ad aggiungere tasselli sulla cosiddetta "pista inglese", che vede Emanuela portata a Londra.

Ieri il sit-in a Piazza Cavour

Ieri c'è stato il sit-in "per chiedere verità e giustizia" a Piazza Cavour. Parenti e amici di Emanuela, ma anche comuni cittadini che conoscono la sua storia e che hanno mostrato vicinanza e solidarietà alla famiglia, si sono riuniti come ogni anno, in occasione del suo compleanno. La quindicenne cittadina vaticana è scomparsa il 22 giugno del 1983, il 14 gennaio scorso avrebbe compiuto cinquantasette anni. A Piazza Cavour ieri c'erano foto di Emanuela Orlandi striscioni e magliette.

Tante le domande senza risposta

Sono molte le domande rimaste ad oggi ancora senza risposta, prima di tutte dove si trova Emanuela e cosa le è successo, cosa significa la frase detta da Papa Francesco a Pietro Orlandi "Emanuela sta in cielo" durante un incontro nel 2013. Per il fratello la pista inglese, che vede Emanuela a Londra è importante. "Ho fiducia nel lavoro della Procura e della Commissione, sento che stanno lavorando per approfondire le ultime piste, che sembrano più importanti. Penso che qualcosa auscirà fuori".

"Chiesto l'accesso alle agende di Ciampi, ce l'hanno negato"

"Ho fatto richiesta per avere le agende del presidente Azeglio Ciampi, poiché ci era stato detto che il contenuto delle sue agende è ricco di dati molto dettagliati sulla sua presidenza perché Ciampi annotava tutto – ha spiegato durante il sit-in l'avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò – Abbiamo chiesto alla presidenza della Repubblica di poter avere accesso alle agende, ma ce l'ha negato. Ci auguriamo che se ne occupi la Procura".