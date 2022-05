Sindaco di Rieti presenta i candidati di Fdi: ‘Il grido di battaglia è lo stesso: boia chi molla’ Lo ha detto nel corso della presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia il sindaco uscente di Rieti, Antonio Cicchetti, durante il suo intervento.

A cura di Beatrice Tominic

"Dobbiamo andare avanti al grido di battaglia che è sempre lo stesso: boia chi molla." Queste la parole del sindaco uscente della Città di Rieti, Antonio Cicchetti, durante la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni amministrative che si terranno nel mese di giugno.

L'incontro si è tenuto oggi, in tarda mattinata, alle 11.00 a Rieti, nella Sala dei Cordari. Qui nel corso dell'evento sono stati presentati i candidati che si propongono nelle liste di Fratelli d'Italia il prossimo giugno, per le elezioni amministrative che riguarderanno molti comuni del Lazio, fra cui proprio Rieti, la provincia più ad est della regione Lazio.

L'intervento di Cicchetti

Molte personalità del partito e della politica sono intervenute nel corso dell'evento a sostegno del candidato sindaco di Rieti di Fratelli d'Italia Daniele Sinibaldi: fra loro anche lo stesso sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. Ma il suo intervento è destinato a far discutere. Il sindaco, infatti, non si è lasciato sfuggire l'opportunità di ripetere al microfono quel motto fascista tanto caro anche ai giovani di estrema destra degli anni Settanta.

Non c'è da stupirsi: l'impegno politico di Cicchetti, infatti, è sempre stato contrassegnato dalla propensione ai valori espressi dai partiti di destra. La sua attività, come scrive lui stesso nella sua pagina di presentazione sul sito del Comune di Rieti, nasce come dirigente locale del Fronte della Gioventù e poi si sviluppa nel Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Dopo essere approdato nel 1995 in Alleanza Nazionale, dal 2009 entra a far parte dei partiti di Silvio Berlusconi, il Popolo della Libertà prima e Forza Italia dopo.