Simone Cicalone denuncia: “Aggredito nella metro Ottaviano di spalle, erano in dieci”

Dal profilo Instagram di Simone Cicalone

Simone Cicalone ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di persone nella metropolitana di Roma. Ha pubblicato le foto con delle ferite al volto nelle Storie Instagram scrivendo: "Erano in dieci, mi hanno colpito di spalle". L'episodio sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 novembre, nella stazione Ottaviano della metropolitana linea A. Soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santo Spirito, è stato ricoverato per degli accertamenti medici. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, che cercano di risalire agli aggressori.

Cicalone, Simone Ruzzi, youtuber noto per i suoi video in cui riprende presunti borseggiatori a bordo dei convogli delle metropolitane della Capitale, ha raccontato di essere stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di persone, non ancora individuato. Stava girando un video nella stazione della metropolitana Ottaviano quando ha denunciato di essere stato raggiunto e colpito mentre si trovava nei pressi delle biglietterie automatiche. Gli aggressori sarebbero scappati subito dopo. Oltre a Cicalone sarebbe stato aggredito anche un vigilantes, intervenuto in suo aiuto, e la sua videomaker, che lo accompagna sempre durante le sue "ronde".

I poliziotti hanno raccolto la segnalazione, ascoltato alcune persone e passeranno al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, per cercare di risalire agli autori dell'aggressione. Non è la prima volta che Cicalone denuncia di essere stato aggredito. Prima di ieri, infatti, a maggio scorso ha raccontato che una coppia di borseggiatori sudamericani ha aggredito lui e la sua videomaker alla fermata Flaminio. "Ci hanno aggredito a calci, pugni sulla telecamera e sputi", ha commentato in quel frangente. Sempre a maggio scorso Cicalone ha detto che qualcuno lo ha minacciato e ha provato ad investirlo con l'auto, mentre attraversava la strada camminando sulle strisce pedonali.