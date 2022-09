Silvia Cipriani, 77 anni, scomparsa nel nulla da luglio: si indaga per omicidio Per il momento gli inquirenti mantengono il più assoluto riserbo, ma l’impressione è che nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, qualcosa potrebbe cambiare. Davvero c’è un sospettato? Cosa è accaduto alla signora Cipriani?

A cura di Enrico Tata

Dal 22 luglio scorso Silvia Cipriani, 77 anni, è scomparsa nel nulla. Dopo settimane di ricerche, la procura di Rieti ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio e occultamento di cadavere. Alcuni conoscenti della donna hanno menzionato anche l'esistenza di un indagato, ma dai pm non arriva alcuna conferma in tal senso. L'ex postina, residente da anni a Rieti, risulta scomparsa e l'ipotesi più plausibile, al momento, è proprio quella che la donna sia stata uccisa e che poi il suo cadavere sia stato nascosto da qualche parte.

Nella mattinata di venerdì 22 luglio, il giorno della scomparsa, un'amica ha raccontato alle telecamere della Rai di aver visto Silvia alla guida della sua automobile. Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, la signora Cipriani avrebbe dormito fuori casa e durante la giornata di giovedì avrebbe sostenuto una visita medica. Sono racconti, testimonianze di amiche e vicine di casa che potrebbero aiutare gli inquirenti a definire il quadro della vicenda. Tutti escludono che Silvia possa essersi allontanata in modo volontario o che possa essersi tolta la vita. Secondo i conoscenti della donna, la signora Cipriani potrebbe essere stata uccisa da qualcuno e il movente sarebbero i suoi soldi. Li nascondeva in casa e ne aveva molti sui libretti di risparmio.

Non solo è scomparsa la signora Silvia, ma non c'è alcuna traccia neanche della sua Fiat Palio grigia. Dov'è finita? Vigili del fuoco, volontari, carabinieri e finanzieri hanno perlustrato la zona alla ricerca dell'anziana e della sua automobile, ma non è stata trovata alcuna traccia. Dopo tre settimane gli investigatori hanno cominciato a considerare il caso come omicidio e occultamento di cadavere. Per il momento gli inquirenti mantengono il più assoluto riserbo, ma l'impressione è che nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, qualcosa potrebbe cambiare. Davvero c'è un sospettato? Cosa è accaduto alla signora Cipriani? Forse i pm conoscono già la risposta.