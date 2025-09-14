Si sporge troppo dal terrazzo per controllare la polizia delle grondaie e cade: morto 58enne

Volanti della poliza (Immagine di repertorio)

Un uomo di 58 anni, Maurizio Ragusa, è morto ieri sera a Roma a causa di un grave incidente domestico. Secondo le prime informazioni, la vittima voleva controllare lo stato di pulizia della grondaia e per questo si è sporto dal terrazzo del suo appartamento in via Antonio Furlan a La Storta. Per cause ancora da chiarire, il 58enne ha però perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto per circa sei metri. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione La Storta e gli operatori sanitari del 118. Quest'ultimi non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi, ed era impossibile potesse salvarsi. La salma è stata quindi portata al Policlinico Gemelli di Roma, in attesa del nulla osta del magistrato per la restituzione della salma alla famiglia.

Come mai l'uomo abbia perso l'equilibrio, non è ancora chiaro. Molto probabilmente pensava di non correre pericolo a sporgersi in quel modo, un gesto che faceva abitualmente per controllare lo stato di pulizia delle grondaie. E invece si è sporto troppo, tanto che ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto, senza potersi aggrappare a nulla.

Leggi anche Muore intrappolato nella macchina in fiamme a 19 anni: domani i funerali di Francesco Marrocco

Una tragedia, quella costata la vita all'uomo, che ha lasciato attoniti i residenti del palazzo e la sua famiglia, incredula per l'accaduto.