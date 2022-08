Si sente male mentre pota una pianta a Colfelice: cade dalla scala e muore Dramma nel Frusinate a Colfelice, dove un uomo di 74 anni è morto, colto da un malore mentre stava potando una pianta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia a Colfelice, piccolo centro del Frusinate, dove un uomo di settantaquattro anni è morto, mentre stava potando una pianta. I drammatici fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 agosto. Da quanto si apprende l'uomo stava svolgendo degli interventi di potatura su un albero, quando improvvisamente si è sentito male ed è caduto. A coglierlo è stato un malore improvviso, un arresto cardiaco. A dare l'allarme sono stati i famigliari, che preoccupati, hanno subito temuto il peggio. Arrivata la chiamata al 118, sul posto è intervenuto in suo soccorso il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo, ma ogni intervento per salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano. Sul posto hanno lavorato anche i carabinieri della locale stazione che, coordinati dalla Procura, hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il decesso sarebbe dunque da ricondurre a cause naturali. Sulla salma dell'anziano saranno disposti ulteriori accertamenti.

Uomo trovato morto in un parcheggio a Tarquinia

Stamattina un altro uomo di settantaquattro anni originario di Terni in Umbria, in vacanza nella località balneare dell'Alto Lazio è stato trovato morto nel parcheggio dei campi da tennis a Tarquinia Lido, in provincia di Viterbo. Anche lui sarebbe stato colto da un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Vedendo una persona a terra i passanti hanno subito dato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. Ma per l'uomo i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale del Verano e verrà sottoposta ad autopsia, per confermare le cause del decesso.