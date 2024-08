video suggerito

Si sente male mentre fa il bagno in mare e muore: tragedia per un 53enne a Torvaianica Entra in acqua per un bagno al mare e muore: è accaduto ad un 53enne a Torvaianica nella giornata di ieri, domenica 4 agosto 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Si è immerso per un bagno in mare, ha avuto un malore ed è morto. È quanto accaduto ad un uomo di 53 anni nella giornata di ieri, domenica 4 agosto 2024, in una spiaggia a Torvaianica, nel litorale romano a sud della capitale. Il cinquantatreenne si trovava al mare con due amici, in spiaggia libera. Si è tuffato in acqua e poco dopo si è sentito male. Per lui non c'è stato niente da fare.

Si tuffa in acqua e ha un malore: l'arrivo dei soccorsi

Era arrivato in spiaggia libera insieme a due amici. Si è tuffato in acqua per un bagno in mare, ma si è sentito male. Gli altri bagnanti, non appena notata la situazione, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, insieme alla capitaneria di porto e ai carabinieri.

L'intervento dei soccorsi

L'uomo è stato riportato sul bagnasciuga. Era privo di conoscenza. A quel punto i soccorritori hanno immediatamente iniziato a tentare di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato niente da fare. A nulla è servito, come riporta l'edizione romana de la Repubblica, richiedere l'intervento del defibrillatore durante le manovre di rianimazione. Tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani.

Morto fra le onda a Latina

Giornata nera quella di ieri, domenica 4 agosto 2024, nel litorale laziale dove, verso i territori pontini, un'altra persona ha perso la vita mentre stava facendo un bagno. Aveva una settantina d'anni e si chiamava Giuseppe Beltrami. Il mare nel punto in cui si era immerso, vicino al Rio Martino, era molto mosso e l'uomo è stato inghiottito dalle onde.