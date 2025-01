video suggerito

Si scontra con un'auto sulla Monti Lepini, motociclista precipita in un burrone: è grave Un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi sulla Monti Lepini a Giuliano di Roma. Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a Giuliano di Roma, sulla regionale 156 dei Monti Lepini. Per cause ancora da chiarire, una moto e una Ford Focus si sono scontrate, impattando violentemente. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 39enne residente a Priverno, in provincia di Latina: l'urto è stato talmente forte che l'uomo è stato sbalzato in un burrone a cinquanta metri dalla sede stradale. Il 39enne ha fatto un volo di sei metri, prima di cadere tra i rovi, dove ha perso conoscenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco con cinque unità e due mezzi, l'auto pompa serbatoio e una campagnola. Per recuperare il ferito, infatti, si è reso necessario il delicato intervento dei pompieri che, dopo averlo recuperato dalla scarpata, lo hanno assicurato alle cure del 118. Non appena visto il ferito, gli operatori sanitari hanno immediatamente allertato l'eliambulanza per trasportarlo il più velocemente possibile all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Illeso invece l'uomo alla guida della Ford Focus, un 70enne residente a Roma: non ha riportato ferite, ma è sotto shock per l'incidente, soprattutto per le lesioni riportate dal motociclista.

Come abbiano fatto i due mezzi a scontrarsi, non è ancora chiaro. I carabinieri stanno eseguendo tutti gli accertamenti utili a capire cosa sia accaduto, sia ascoltando i conducenti coinvolti, sia eventuali testimoni che abbiano assistito alla scena, in modo da accertare eventuali responsabilità.