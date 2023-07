Si schianta sulle auto in sosta e poi scappa a piedi: l’incidente sulla Togliatti È successo all’ora di pranzo di oggi, martedì 4 luglio 2023, lungo viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est della capitale. Nessun ferito.

Incidente su via Togliatti, foto dal profilo Facebook di Welcome to Favelas.

Si è schiantata sulle auto in sosta e ne ha danneggiate alcune. Poi scende dalla sua automobile, una Lancia Y e scappa a piedi: è successo all'ora di pranzo di oggi, martedì 4 luglio 2023, lungo viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est della capitale.

Come mostrano le immagini, condivise online dagli utenti, oltre alla Lancia distrutta sembrano essere rimaste coinvolte un'utilitaria della Renault bianca e un suv Lancia grigio scuro. Sul posto, dopo essere stati allertati, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Ancora in corso i rilievi.

Non risulta alcun ferito. Rintracciata la proprietaria della vettura. Accertamenti in corso per risalire alla persona che si è allontanata.

Cosa è successo

Stava percorrendo viale Palmiro Togliatti, quando si è schiantata contro le auto in sosta, danneggiandole. Ad avere la peggio, però, è stata proprio l'automobile impazzita, una Lancia Y di colore blu che, a seguito dello schianto, appare completamente distrutta. Come si vede nella foto di apertura, il vetro anteriore della vettura è completamente in frantumi e la carrozzeria al lato del passeggero è saltata. Allo stesso modo, anche lo specchietto è stato danneggiato, quasi completamente staccato dall'auto.

A seguito dell'impatto, l'automobile ha subito un colpo così forte da finire perpendicolare al senso di marcia della strada.